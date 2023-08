Morgen mogen de boekentassen en de brooddozen weer uit de kast, dan is het 1 september. Een hoogdag voor de scholen, maar de laatste jaren met een kanttekening. Want het lerarentekort geraakt maar niet opgelost. Heel wat directeurs zijn lastminute nog op zoek, ook ZAVO in Zaventem bijvoorbeeld. Vinden ze niet snel extra leerkrachten, dan zullen er voor sommige vakken simpelweg ook geen lessen zijn.

Lerarentekort blijft scholen in de Rand parten spelen: "Meer waardering en loon is de oplossing"

1 dag voor de start van het nieuwe jaar zoekt Inge De Petter, personeelsdirecteur van ZAVO Zaventem, nog 14 leerkrachten: voor Nederlands, wiskunde, muzikale opvoeding, techniek, mechanica en godsdienst. “In eerste instantie betekent dat inderdaad dat de leerlingen die vakken niet zullen aangereikt krijgen”, vertelt De Petter. “Natuurlijk proberen we een creatieve oplossing te zoeken. Een van de eerste zaken is bijvoorbeeld om de vakken niet in te roosteren in hun lessenrooster, omdat ze anders heel veel studie-uren zouden hebben. Voor de bepaalde vakgebieden hebben we toch nog wel de stille hoop dat we kandidaten vinden. En dan starten we bijvoorbeeld wel met studie-uren en hopen we dat snel ingevuld te krijgen.”

Volgens Inge De Petter kan het tekort enkel opgelost worden als het beroep van leerkracht weer meer waardering krijgen en positiever in beeld komt. En ook de condities voor zij-instromers moeten beter, om te kunnen concurreren met de private sector. “Wij zitten met vaste verloning en vaste barema’s. We kunnen wel een aantal zaken faciliteren wat terugbetaling betreft van mobiliteit, woon-werkverkeer, een laptop die zij aangeboden krijgen. Maar verder kunnen wij geen extra bonussen of verloning aanbieden. En dat maakt natuurlijk wel een verschil.”