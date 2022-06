Lerarentekort in de regio: "Leerlingen krijgen soms weken of maanden een bepaald vak niet"

Het lerarentekort in onze regio - en bij uitbreiding ook het hele land - raakt maar niet opgelost. Topmannen van de grootste Vlaamse onderwijskoepels wijzen in een opiniestuk in de Standaard naar de aanpak van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Ze vinden dat er veel te laat is ingegrepen en dat de maatregel waarbij mensen die uit de privé overstappen 10 jaar anciënniteit kunnen meenemen maar een druppel op een hete plaat is.

Het Sint-Martinuscollege in Overijse is een van de vele scholen in onze regio waar de vacatures maar niet raken ingevuld. “Natuurwetenschappen, Nederlands, chemie, Nederlands voor anderstaligen, Engels… Allemaal vakken waarvoor er vacatures openstaan”, zucht Gert De Deken, administratief directeur van het Sint-Martinuscollege in Overijse. “Een aantal ervan staan al open van in januari. We proberen dat creatief op te lossen. Door collega's die er nog wel zijn, bijvoorbeeld voor een vieruursvak, te verdelen over de klassen. Die hebben dan elk maar twee uur. Dat is toch al beter dan niets. Maar soms lukt het gewoon niet en hebben leerlingen weken, soms zelfs maanden nauwelijks een bepaald vak.” Het Sint-Martinuscollege is zeker geen alleenstaand geval. Naar schatting zijn er in het hele land zo'n 10.000 leerkrachten te weinig.

“Een groot deel van het probleem is dat er buiten het lesgeven nog zo veel andere dingen op je bord terechtkomen als leerkracht”, vindt Katrien Nijs, die in het eerste middelbaar lesgeeft. “Er is heel wat administratie die op ons afkomt en ik denk dat dat velen afschrikt.” “Het is ook te moeilijk om zij-instromers aan te trekken”, vult De Deken aan. “Ook de perceptie zit niet mee. Het onderwijs komt vaak niet al te positief in beeld. En dat maakt de job niet aantrekkelijk.”