Met de actie wil Maanzin de inwoners samenbrengen om op een respectvolle manier solidair te zijn met al wie betrokken is bij de asbestproblematiek. "Het is een stille getuige die ons allen verbindt in Kapelle-op-den-Bos en omstreken. Want hier kent iedereen wel iemand die er door asbest niet meer is. Een kaarsje voor de deur ter aandenken van alle slachtoffers en hun nabestaanden", zegt Maanzin.

Foto: Maanzin vzw