Liedekerke bestrijdt duivenoverlast

De gemeente Liedekerke pakt de overlast van duiven aan. Het gaat daarvoor samenwerken met Vets For City Pigeons. Bedoeling is om het aantal duiven in de gemeente terug te dringen met een anticonceptiemiddel.

Via een voederbak in het Warandepark zullen duiven op een vast tijdstip de duivenpil toegediend krijgen in een maïskorrel. De werking van de duivenpil is volgens de gemeente Liedekerke eenvoudig, omkeerbaar en veilig voor mens en dier. “Tegelijk krijgen duiven voedsel binnen en gaat hun gezondheid erop vooruit. Het project staat volledig onder de begeleiding van een ervaren dierenarts”, zegt schepen van Dierenwelzijn Dirk Lodewijk (sp.a). “Dat we felicitaties van GAIA mochten ontvangen over deze aanpak, doet mij vermoeden dat we deze problematiek op de juiste manier aanpakken.”

Vandaag wordt de voederbak in het Warandepark geplaatst Het project loopt tot en met eind oktober, het einde van het kweekseizoen. Tussentijds zullen er tellingen plaatsvinden om het effect van het anticonceptiemiddel te monitoren.