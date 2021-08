Liedekerke en Steenokkerzeel willen niet weten van detentiehuis

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne is op zoek naar kandidaat-gemeenten om er een detentiehuis voor jonge veroordelen te vestigen. Volgens een aantal kranten staan onder meer Liedekerke en Steenokkerzeel op de lijst van mogelijke locaties. Maar die twee gemeenten zeggen dat ze van niets weten en geen kandidaat zijn. Intussen zegt het kabinet van minister van Justitie Van Quickenborne dat er nog geen definitieve lijst is en enkel de mogelijkheden in kaart worden gebracht.

“In januari kregen wij de vraag van gouverneur Jan Spooren of Steenokkerzeel plaats had voor een detentiehuis”, reageert burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon. “Daar is duidelijk meegegeven dat Steenokkerzeel al meer dan voldoende instellingen op zijn grondgebied heeft: 2 gesloten asielcentra, 1 open asielcentrum en de militaire luchthaven, en dat we onze draagkracht hebben bereikt. Zeker wetende dat er amper compensaties tegenover staan, maar onze politiediensten hun handen daar wel mee vol hebben. De gouverneur heeft dit ook zo doorgegeven aan minister Van Quickenborne. We zijn dus geen kandidaat.”

Ook burgemeester van Liedekerke Steven Van Linthout ontkent formeel dat Liedekerke kandidaat is. “Volgens Sudpresse staan wij op de lijst van Van Quickenborne, maar wij weten van niets. We zijn ook niet bereid om een detentiehuis op ons grondgebied te vestigen. We hebben de gouverneur gevraagd om opheldering bij minister Van Quickenborne.” Van Quickenborne heeft intussen gereageerd op de heisa. "De lijst waarvan sprake dateert van maanden geleden en bevat een aantal locaties waar de Regie der Gebouwen een mogelijkheid zag. Er is zeker nog niks definitief."