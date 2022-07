Liedekerkenaren kunnen via Map a Tree aanduiden waar ze een boom willen

Inwoners van Liedekerke kunnen deze zomer zelf locaties voorstellen waar de gemeente extra bomen zou moeten aanplanten. Dat kan eenvoudig online via het platform Map a Tree. Vanaf september bekijkt de gemeente op welke locaties ze effectief een boom of desnoods een struik kan planten.

Liedekerke is de eerste kleinere gemeente in Vlaanderen die in het participatieproject Map a Tree stapt. Inwoners kunnen een boom aankaarten bij de gemeente. Een tiental inwoners van Liedekerke heeft dat intussen al op zo'n 200 locaties gedaan. “Vervolgens gaat de gemeente bekijken of er effectief een boom kan staan”, zegt Ran Staelens van adviesbureau Ecovator. “Ze kunnen dan op het platform aanduiden waar ze geen boom planten en de reden waarom niet ook meedelen.”

Zo is er meer transparantie en inspraak over vergroening van een gemeente. Liedekerke stapt enthousiast mee in het project. “We moeten iets doen voor ons klimaat. Map a Tree is een unieke gelegenheid om het samen met de burgers te doen. Tegen 2040 hebben we de ambitie om per inwoner een boom te hebben”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Katia Segers.