Liedekerkse N-VA beschuldigt meerderheid van censuur tijdens digitale gemeenteraad

In Liedekerke dient oppositiepartij N-VA opnieuw een klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. De partij beschuldigt het gemeentebestuur van censuur nu blijkt dat er in de video-opname van de gemeenteraad is geknipt. Vorig jaar vond al een gelijkaardig incident plaats.

De Liedekerkse gemeenteraad van vorige week donderdag kent een bizar einde. Peter Droeshout van oppositiepartij N-VA heeft nog een vraag over een rechtzetting in de notulen waarop hij antwoord krijgt van gemeenteraadsvoorzitter Etienne Schouppe. Wanneer N-VA voorzitter Kasper Daem er even later wil op inpikken sluit Schouppe plots de vergadering af en gaat offline. De livestream blijft nog even doorlopen maar in het audioverslag dat achteraf online verschijnt, is dat einde er afgeknipt.

N-VA vindt nu dat het gemeentebestuur censuur pleegt door de volledige video-opname niet weer te geven. De partij dient dan ook klacht in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Ze deed dat ook al in het najaar van vorig jaar na een gelijkaardig incident.