Liedekerkse Nightwatch moet patrouilles stopzetten

Vier jaar geleden richtten Steve Stuyver en andere buurtberwoners de Nightwatch op, een burgercollectief dat patrouilles uitvoert in de Liedekerkse woonwijken om burgers een veilig gevoel te geven. Volgens de Nightwatch is dat nodig, omdat de gemeente geteisterd wordt door inbraken. “Vanaf 2018 zijn we geteisterd door inbraken”, vertelt Steve. “Door corona lag het twee jaar stil, maar dit najaar zijn er weer meer inbraken en daarom hebben we ons initiatief weer opgenomen. We houden in het oog of we mensen zien die we niet herkennen uit het Liedekerkese of we letten op nummerplaten of bestelwagens die hier niets te zoeken hebben. Dat is vooral waar we op letten."

Tot nu, want zowel Binnenlandse Zaken als burgemeester Van Linthout fluiten de Nightwatch terug. "Het is zo dat het door de Belgische wet verboden is om georganiseerde patrouilles te gaan doen”, legt Van Linthout uit. “Dat zijn eigenlijk politionele taken die enkel de politie bij wet mag uitvoeren of erkende veiligheidsfirma's. Wat die mensen van Nightwatch willen doen is nobel, maar het mag niet." Van Linthout raadt Steve en zijn kompanen aan om deel uit te maken van het BIN in Liedekerke, het Buurtinformatienetwerk. Want verdachte zaken uit je eigen straat melden, mag je wel doen.