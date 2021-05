LikART Light laat je wandelen langs lokale kunst

In Liedekerke is vandaag de aftrap gegeven van ‘LikART Light’, de coronavriendelijke versie van het jaarlijkse lokale kunstenevenement LikART. Nog tot 31 augustus kan je zelf lokaal kunstzinnig talent ontdekken. En daar trek je het best je wandelschoenen voor aan.

Een uitgestippelde wandelroute van 11 kilometer leidt geïnteresseerden langs kunstige ingrepen die de voorbije jaren zijn uitgevoerd in de gemeente en langs tijdelijke kunstwerken die de leerlingen van de gemeentelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten maakten. Via QR-codes kan je ook de leerlingen van de Academie Muziek, Woord en Dans en lokale toneelverenigingen aan het werk zien.

Voor families is er een verkorte, interactieve route van 5,5 kilometer: ‘LikART Kids’. Onderweg kunnen de kinderen kunstige creatieve doe-opdrachten uitvoeren via de app Actionbound.

Voor de aftrap vandaag kregen kunstzinnigen niet alleen de wandelkaart aan het vertrekpunt, maar ook een goodiebag met een hapje en een drankje. Op die manier kende LikART Light per bubbel van 10 alvast een feestelijk openingsmoment.

Een overzicht van de wandeltocht met een woordje uitleg over alle kunstwerken kan je downloaden via de website van de gemeente Liedekerke. Het parcours van LikART Light is ook te vinden via RouteYou.