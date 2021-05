Londerzeels oud-burgemeester De Borger uit het ziekenhuis

Oud-burgemeester Jozef De Borger (59) van Londerzeel, die eind maart besmet raakte met COVID-19, is na een ziekenhuishuisopname van meer dan acht weken, waarvan vier weken in een kunstmatige coma, is weer thuis. “Ik ben heel blij dat ik een tweede kans kreeg, ik was op sterven na dood”, getuigt De Borger.

“Ik ben sinds een paar dagen thuis en voel me goed”, zegt Jozef De Borger. “Ik kan binnen wat fietsen en ga ook al wandelen, maar de revalidatie zal lang duren. Ik ga twee keer per week naar de kinesist en twee keer per week naar de revalidatiekliniek. Daarnaast revalideer ik ook thuis. Mijn strijd tegen het virus was verschrikkelijk eenzaam en hard. Maar ik heb het gehaald, ik ben er heel dankbaar voor.”

Jozef De Borger is dan ook door het oog van een naald gekropen. “We leefden hier in onze bubbel de coronamaatregelen strikt na”, zegt Jozef. “Maar mijn echtgenote Sonia Van Riet (59) raakte toch besmet, allicht op het werk. Ze voelde zich grieperig en herstelde, maar ik werd wat later met een coronabesmetting in zeer zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis in Dendermonde en daarna werd ik overgebracht naar het UZ in Edegem. Op Paaszondag had ik een hartstilstand. Ik was in een kunstmatige coma gebracht en kreeg zuurstof via een beademingstoestel.”

Eigen bed

Echtgenote Sonia bezocht Jozef vier keer in het ziekenhuis. “Telkens met een speciaal beschermingspakken”, zo weet De Borger. “Ze was net een marsmannetje. Van twee bezoeken kan ik me niets meer herinneren. Als je juist uit coma komt, ben je heel verward. Wat heb ik nu gedroomd? Wat is echt? Toen ik terug naar het ziekenhuis in Dendermonde mocht voor revalidatie die zes weken zou duren, heb ik echt gevochten om beter te worden. Ik wilde naar huis, weg uit de ziekenhuisomgeving. In mijn eigen bed, rust, bij de familie en kleinzoon Seppe (4) die ik dan zou kunnen zien. Na drie weken revalidatie in het ziekenhuis, mag ik thuis verder revalideren. Dat was zeer goed nieuws. Maar de revalidatie is zwaar. Ik woog voor corona 83 kilogram en nu nog 72 kilogram.”

Vaccin

De oud-burgemeester roept na wat hij beleefde iedereen op om zich te laten vaccineren. “ Ik zal waarschijnlijk mijn prik krijgen in de tweede helft van juli. Ik ga dat zeker doen, ik heb een tweede kans gekregen en wil dit nooit meer meemaken. Ik roep iedereen op om dit ook te doen. Ik maak me heel erg boos op mensen die zich niet willen laten vaccineren en die de maatregelen niet willen naleven. Laat je alsjeblieft vaccineren: het virus is écht en slaat keihard toe. Ik kan het weten. Ik ben wel heel erg blij met de honderden steunbetuigingen die ik via sociale media kreeg. Londerzeel is zijn ere-burgemeester nog niet vergeten. Dat is een hart onder de riem,"