Luide knallen door defect schrikken buurt elektriciteitscentrale op

Heel wat inwoners in Vilvoorde en Grimbergen zijn deze nacht opgeschrikt door verschillende luide knallen. Die bleken afkomstig van de elektriciteitscentrale in Vilvoorde en werden veroorzaakt door een technisch defect. Er was geen gevaar voor de omwonenden maar de politie kreeg heel wat oproepen.

Het incident deed zich voor rond 4.10 uur. Buurtbewoners in de ruime omgeving van de gasgestookte elektriciteitscentrale in de J. F. Willemsstraat werden opgeschrikt door verschillende luide knallen en ‘een oorverdovend lawaai’. Wie richting de centrale keek zag dat er ook heel wat rookontwikkeling was.

De politie van de zone Vilvoorde-Machelen bevestigt dat er een defect is ontstaan aan de centrale. “De interne stoomkleppen zijn niet opengegaan waardoor stoom zich heeft opgestapeld”, zegt politiewoordvoerster Catherine Bodet. “De buitenkleppen zijn moeten opengaan, met luide knallen tot gevolg, en een grote hoeveelheid stoom is dan via die weg ontsnapt. Vervolgens is de ventilatie beginnen draaien. Er was geen gevaar voor omwonenden.”

Bodet bevestigt dat er heel veel telefoontjes geweest zijn van ongeruste burgers die gewekt werden door het lawaai. Ook de brandweer ging ter plekke een kijkje nemen, maar moest dus niet ingrijpen.

ENGIE bevestigt dat de gascentrale van Vilvoorde momenteel stilligt na een technisch probleem. “De veiligheidskleppen zijn opengegaan tijdens de uitschakeling van de centrale, met lawaaioverlast tot gevolg”, zegt woordvoerster Hellen Smeets van ENGIE. “Wat er precies aan de basis ligt van het probleem, wordt momenteel nog onderzocht. Momenteel ligt de centrale stil en doen we de nodige analyses en inspecties en dan zal duidelijk worden wanneer de centrale opnieuw kan opgestart worden. Het systeem om de centrale veilig te laten stoppen heeft alleszins gewerkt.”

De eventuele gevolgen als het defect ernstig blijkt - de centrale maakt deel uit van de strategische reserve en draait op piekmomenten zoals nu - zijn voorlopig onduidelijk .