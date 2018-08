Lustrum Brussels Stephex mikt op 50.000 bezoekers

De opbouw van het evenementendorp voor de vijfsterrenjumping Stephex Masters in Meuzegem is volop aan de gang. Stephex zet hiermee de paardensport op de wereldkaart en mikt op 50.000 bezoekers. Bovendien is iedereen er VIP en is de inkom gratis.

Op de site van Stephex wordt al een paar weken hard gewerkt aan de opbouw van het evenementendorp en de voorbereiding van het topevenement Brussels Stephex Masters. Van 29 augustus tot en met zondag 2 september trakteert Stephex er jong en oud gratis op showjumpings van het hoogste niveau. De vijfsterrenjumping groeit elk jaar. Vorig jaar klokte de organisatie af op 45.000 bezoekers. "Maar we mikken op 50.000 bezoekers dit jaar en dat moet haalbaar zijn als het weer even meezit," zegt organisator Stephan Conter. "Ik wil de toppaardensport in onze regio, in ons land promoten en dat kan het best door iedereen erbij te betrekken. Voor mij is het belangrijk dat iedereen tijdens het evenement VIP is en dat gebeurt nu voor de vijfde keer. Bezoekers worden met golfkarretjes gratis opgehaald vanop de parkings en kunnen genieten van toppaardensport in een heel speciaal groen kader met speciale beplanting, een mooie dreef, het Lifestyle Village-dorp, horeca- en shopmogelijkheden, een belevingszone, verschillende top-eetstanden, noem maar op. In plaats van tribunes wordt nu een gezellige bar met verschillende verdiepingen opgetrokken met overdekt terras en parasols waar iedereen welkom is."



Fietsers welkom

Op zondag 2 september vindt vanaf 14 uur de belangrijkste showjumping plaats met topruiters. De totale prijzenpot bedraagt 697.979 euro, een splinternieuwe Rolex en een Audi-topmodel. Stephan Conter: "De beste ruiters ter wereld zullen hier aantreden: acht van de wereldtop 10 en in totaal 25 van de top 30. Dit jaar hebben kleppers als Niels Bruynseels -winnaar Brussels Stephex Masters 2016, 2017 en winnaar van Knokke Hippique 2018, de Limburgse broers Philippaerts en Grégory Wathelet al present getekend. Ook Pieter Devos, momenteel de beste Belg op de wereldrangslijst, zal er zijn net als Nederlander Harrie Smolders, Zweed Peder Fredericson en Canadees Eric Lamaze."

De vijfsterrenjumping is dan ook de ideale tussenstop voor wie deelneemt aan het Gordelfestival. Wie met de fiets komt, kan zijn stalen ros in gratis fietsenparking kwijt.