Man opgepakt na schietincident in Kapelle-op-den-Bos

De politie heeft donderdagmorgen in Kapelle-op-den-Bos een 27-jarige man opgepakt die verschillende schoten had gelost. Er vielen daarbij geen gewonden.

Het incident deed zich voor op de Mechelseweg rond 10u20. “Er kwam bij de politie een oproep binnen dat er geschoten werd vanaf het dak van een appartementsgebouw”, bevestigt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “Er vielen daarbij geen gewonden. Een 27-jarige man, die in het gebouw woont, werd gearresteerd.”

Bij de huiszoeking in zijn appartement werd het wapen – een alarmpistool – gevonden. Het labo en een wapendeskundige kwamen ter plaatse. Er is nog geen duidelijkheid over wat de man bezield heeft. Het lijkt er wel niet op dat de man iets of iemand specifiek geviseerd heeft. Pas morgen zal de wapendeskundige hierover uitsluitsel kunnen geven.