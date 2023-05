Markt van de Smaak strijkt neer in Vilvoorde op 14 mei

“Het Broekplein in Vilvoorde wordt op 14 mei van van 11 tot 18 uur omgetoverd tot een exclusieve markt van geuren, kleuren en smaken met een sterk lokaal karakter”, vertelt Paul Vleminckx, voorzitter van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw. “De bezoekers kunnen er snuisteren langs standen en proeven van lokale lekkernijen. Een dertigtal streek- en hoeveproducenten vertellen over hun ambacht en passie voor hun product”, zegt Paul Vleminckx, voorzitter van Streekproducten Vlaams-Brabant vzw. ​​De stad Vilvoorde slaat op 14 mei twee vliegen in één klap en organiseert ook het Waterfeest, met heel wat animatie op en rond het kanaal.