Materiaal voor spontane zwerfvuilrapers in Gooik

Nu er door de coronamaatregelen veel vaker in eigen buurt wordt gewandeld, rapen mensen onderweg vaak spontaan zwerfvuil op en nemen het mee naar huis. Zo ook in Gooik. Daar voorziet de gemeente nu het nodige materiaal, ook voor kinderen.

Tina“Onze inwoners ontdekken tijdens de coronacrisis opnieuw hoe mooi onze gemeente is. Maar mensen storen zich ook terecht aan de achtergelaten blikjes en ander vuil en nemen het mee om thuis in de vuilbak te gooien”, zegt schepen van Milieu in Gooik Simon De Boeck. De gemeente wil die spontane zwerfvuilrapers aanmoedigen en biedt hen speciale grijpers, handschoenen en afvalzakken aan. Ook voor kleine zwerfvuilrapers is er aangepast materiaal. “Wie interesse heeft, kan even bellen naar het gemeentehuis op het nummer 02 532 41 56. We zetten het materiaal buiten klaar voor afhaling”, geeft De Boeck nog mee.