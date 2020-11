Meer dan 200 bewoners van appartementsgebouw zitten al dagen zonder lift

Zowat 220 inwoners van een appartementsgebouw in Vilvoorde zitten al enkele dagen zonder lift. “Sommige bewoners moeten honderden treden afleggen om via de trap in hun appartement te geraken”, zegt bewoner Azzam Daaboul. “We vragen nieuwe liften, maar volgens de Inter-Vilvoordse maatschappij voor Huisvesting zijn die te duur.”

Vorige week donderdag viel de eerste lift uit in een tien verdiepingen tellend appartementsblok aan de Parkstraat in Vilvoorde. Enkele uren later viel ook de tweede lift uit. “We hebben vrijdag een melding gekregen van de defecten”, zegt Olivier Moelaert, directeur van de Inter-Vilvoordse maatschappij voor Huisvesting. “Door het Allerheiligenweekend werkte Otis de voorbije dagen niet. Vandaag worden de liften zo snel mogelijk hersteld.”

Om 11 uur was al een van de twee liften hersteld. “Al zal het opnieuw van korte duur zijn. Het is hier dweilen met de kraan open”, zegt bewoner Azzam Daaboul. “Een vrouw die behandeld wordt voor kanker, is noodgedwongen bij haar zoon ingetrokken totdat de liften hersteld zijn. Een andere vrouw met zware rugproblemen zit al sinds donderdag vast op haar appartement op de zesde verdieping. De bewoners krijgen het op hun heupen en vragen nieuwe liften."

Volgens de huisvestingsmaatschappij zijn nieuwe liften te duur. “Het gaat al snel om een investering van 160.000 euro, terwijl de liften nog geen tien jaar oud zijn”, aldus Moelaert. “Het bedrijf dat de liften toen installeerde, bestaat niet meer. Mede daardoor lopen we altijd vertraging op bij het vinden van de juiste onderdelen. We gaan wel een uitgebreider onderzoek doen om te zien of er motorische onderdelen definitief vervangen kunnen worden.”