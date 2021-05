Meer dan 400 Vilvoordse leerlingen leggen fietsexamen af

De komende dagen leggen in Vilvoorde in totaal 422 leerlingen van het zesde leerjaar ‘Het Grote Fietsexamen’ af. Ze fietsen daarbij zelfstandig een parcours van 7 kilometer langs alle secundaire scholen in Vilvoorde.

Het Grote Fietsexamen is het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. In Vilvoorde leggen 442 leerlingen de komende dagen hun test af. “Op het parcours zijn politie en toezichters aanwezig, zodat alle leerlingen veilig het parcours kunnen afleggen”, vertelt schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open Vld). “De toezichters zorgen ervoor dat de leerlingen de goede kant op fietsen en beoordelen verschillende fietsvaardigheden die in het verkeer worden verwacht. De leerlingen krijgen daardoor persoonlijke en gerichte feedback.” De stad Vilvoorde wil er met Het Grote Fietsexamen voor zorgen dat de leerlingen voorbereid zijn om volgend schooljaar zelfstandig naar een middelbare school te fietsen.

Meer hierover vanavond in ons nieuws.