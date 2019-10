Meise bindt de strijd aan met hangjongeren

Volgens inwoners blijven hangjongeren de gemeente Meise teisteren. Inwoners hebben het over geluidsoverlast, vandalisme, sluikstorten en drugsgebruik. “We zijn ons bewust van de problemen. We werken heel nauw samen met de politie om het probleem aan te pakken”, zegt burgemeester van Meise Gerda Van den Brande (N-VA).

De problemen zijn niet nieuw. Dag op dag een jaar geleden sloot de gemeente Meise een tijdlang het park achter het oude gemeentehuis omdat een heleboel mensen klaagden over hangjongeren. “We hebben de voorbije maanden de hotspots in de gemeente in kaart gebracht waar de problemen zich voordoen. Op die plekken controleert de politie nu regelmatiger”, zegt burgemeester van Meise Gerda Vanden Brande.

Toch blijven de problemen. Die verplaatsen zich bovendien. Buurtbewoners die we aanspreken, hebben het op verschillende plaatsen, waaronder het centrum van Wolvertem, onder meer over lawaaioverlast en vandalisme.“We hebben heel wat jongeren geïdentificeerd, maar het probleem is de straffeloosheid. Geldboetes volstaan niet. Een werkstraf vind ik een zwaar woord, maar een gratis gemeenschapsdienst moet mogelijk zijn voor iemand die iets mispeutert. Dat zet jongeren misschien aan het denken”, aldus Vanden Brande.

Meise onderneemt zelf ook actie. Zo komt er op tal van plekken camerabewaking, onder meer aan het Gemeenteplein in Wolvertem en de bibliotheek in Meise. “In 2020 nemen we ook twee gemeenschapsdiensten in dienst die zaken signaleert en heel nauw gaat samenwerken met de wijkagenten” besluit Vanden Brande.