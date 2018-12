Meise derde Pleegzorggemeente van Vlaams-Brabant

Het gemeentebestuur wil pleegzorg in Meise bekend maken op een laagdrempelige manier. Zo wil de gemeente zich engageren om meer kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen in de buurt een thuis te bieden.

Pleegzorg kan heel wat verschillende vormen aannemen. Vrijwillige plaatsingen of gedwongen plaatsing via de jeugdrechtbank. Korte of langlopende situaties. Opvang van kinderen of van volwassenen met een (psychische) beperking.

Johan Ieven (Directeur Pleegzorg Vlaams-Brabant): “De sensibilisering van pleegouders is een permanente zorg. De vraag naar pleeggezinnen blijft groot. Vandaag kent Meise 14 pleeggezinnen die zorgen voor de opvang van 13 kinderen en 1 volwassene in nood. In Vlaams-Brabant staan er nog 84 kinderen en jongeren op de wachtlijst. Vandaag worden reeds 1.110 kinderen opgevangen door 813 gezinnen”

Schepen Sonja Becq: “We zijn recent als gemeente ook erkend als “Huis van het Kind”. Dit bezorgt ons een bijkomende jaarlijkse subsidie van meer dan 7.000 euro. Ook dat geeft de kans om de sensibilisering voor pleegzorg mee te ondersteunen vanop gemeentelijk vlak.”