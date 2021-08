Meise neemt extra maatregelen tegen wateroverlast

“We zorgen voor een strategisch stock met zandzakjes, zodat we beter voorbereid zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Roel Anciaux. “En we gaan ook kijken of we via een externe firma in Heimbeekveld, waar de problemen toch wel regelmatig ernstiger zijn, op dat veld zwaar materiaal kunnen inzetten en een gracht en greppel kunnen graven.”

Maar die maatregelen zullen de problematiek niet structureel oplossen, zegt Anciaux. Ze zullen het water enkel vertragen. Meisenaren bereiden zich daarom best zelf zo goed mogelijk voor. “Ik heb gehoord dat het morgenvroeg weer gaat regenen”, zegt Anciaux. “Wij zitten in een situatie waarin we núl marge hebben qua bufferingcapaciteit van de velden. Dus ik roep de mensen op om zelf zo veel mogelijk al voor te bereiden, waardevolle zaken die in kelders staan naar een andere plaats te brengen.” Maar het actiecomité Eversemse velden verwacht meer van de gemeente. “We zijn toch nog altijd vragende partij voor extra ondersteuning. In de vorm van hulp van uit de dienst Openbare Werken bijvoorbeeld op de momenten die er echt toe doen. Het zou fijn zijn als ze wat korter op de bal zouden spelen”, vindt David Van Roy van het actiecomité Eversemse velden.