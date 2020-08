Meise renoveert De Linde in Eversem

Meise investeert 195.000 euro in twee gebouwen op de site van De Linde. Dat is het kloppend hart van het verenigingsleven van Eversem. “En het is van moetens: stukken baksteen vallen van de kantelen aan de zijgevel van het hoofdgebouw aan de Potaarde naar beneden”, zegt schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders).

“Het is letterlijk puin ruimen”, zucht schepen Roel Anciaux. “In de site de Linde is de laatste jaren veel te weinig geïnvesteerd in verschillende gebouwen. Nu zien we de gevolgen ervan. De nieuwe meerderheid besliste om een stelling te zetten om te vermijden dat stukken baksteen van 15 meter hoog op de hoofden van bezoekers van jeugdhuis Den Droes vallen.”

Door de coronacrisis is het jeugdhuis wel gesloten. “Een geluk bij een ongeluk”, gaat Anciaux verder. “Maar deze levensbedreigende toestand moet zo snel mogelijk worden verholpen. In de vorige legislatuur zijn houten panelen tegen de kantelen geplaatst, maar dat is een lapmiddel dat niet werkt. De kantelen staan wankel en komen los. We gaan nu eerst de zijvleugel en de kantelen hervoegen. Daarna wordt het hele hoofdgebouw aangepakt. Daarin hebben de scouts hun lokalen."

De renovatiewerken van het hoofdgebouw voor jeugdhuis Den Droes is geraamd op 85.000 euro", aldus Anciaux. Ook de andere gebouwen op de site van De Linde worden aangepakt. Onder meer het grote gebouw in het midden van de site wordt onder handen genomen. "Het groen achteraan, dat vol bouwafval lag, wordt opgeruimd en heraangelegd. Kostprijs van al deze werken: 110.000 euro", besluit Anciaux.