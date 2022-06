Meise schrapt schoolbussen in 2023, ouders starten petitie

Vanaf 1 januari volgend jaar zullen de schoolbussen niet meer rijden. Het gemeentebestuur trekt het budget van zo’n 200.000 euro dan in. Een ramp voor de ouders van de kinderen die gebruik maken van de schoolbus. “Het is beslist zonder enig overleg met de betrokken ouders of de scholen”, zegt Ellen Wouters, een van de ouders. “We zijn dus heel verbaasd en hopen dat de gemeente die beslissing opnieuw bekijkt. Volgens mij werd zo overhaast genomen.” “We begrijpen natuurlijk dat ouders van kinderen die nu gebruik maken van het vervoer zich anders zullen moeten organiseren”, reageert schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers. “Daarom laten we het pas vanaf januari 2023 ingaan. We zien in de omliggende gemeenten dat dit daar ook lukt. We bekijken ook de mogelijkheid om de opvang in de scholen met een half uur te verlengen, tot 18u30.” Enkele ouders zijn intussen een petitie gestart.