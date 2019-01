Meise weert asbest uit gemeentelijke gebouwen

Meise pakt de asbest in alle gemeentelijke gebouwen. Het rolt daarvoor de komende maanden een abestactieplan uit. Dat plan komt nadat er uit onderzoek is gebleken dat er asbest zit in de lokalen van het CVO Meise-Jette in Wolvertem.

Het plan is een gevolg van een grondige studie naar de aanwezigheid van asbest in de gemeentelijke gebouwen in Meise. Daaruit blijkt dat in de lokalen van het Centrum voor Volwassenonderwijs Meise-Jette in de Stationsstraat in Wolvertem asbest is teruggevonden.

“De asbest is teruggevonden in de vorm van vlakke platen in de gang, vensterbank en isolatie. De studie zegt er geen actueel gevaar is, maar adviseert wel om op lange termijn alle asbest te verwijderen. Dat gaan we ook doen. Tegen de paasvakantie willen we een actieplan klaar hebben. De meest dringende plaatsen zullen als eerste aangepakt worden,” zegt bevoegd schepen van Openbare Werken Roel Anciaux (Samen Anders)