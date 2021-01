Minister Dedonder houdt voet bij stuk over C-130

Federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) gaat niet in op de vraag van een aantal parlementsleden en burgemeester Kurt Ryon uit Steenokkerzeel om het laatste C-130-vliegtuig van het Belgische leger op de luchthaven van Melsbroek te houden. Ze blijft bij de beslissing om de C-130 te verhuizen naar een nieuw museum in Bevekom in Waals-Brabant.

Vorige week liet burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon weten dat hij zich verzette tegen de verhuizing van de laatste C-130 naar Bevekom. Volgens Ryon moet het toestel in Melsbroek blijven. Hij kreeg gisteren de steun van Kamerleden Tim Vandenput (Open Vld) en Theo Francken (N-VA). Maar dat mocht niet baten. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zei dat de beslissing om het vliegtuig te verhuizen naar Bevekom finaal is. “Onbegrijpelijk”, vindt Theo Francken. “Tegen het advies van de defensiestaf in kiest ze voor Bevekom als laatste standplaats van de C-130. Ze kregen daar recent nog een exemplaar en dat is al naar de vaantjes.” Francken dient daarom een aanvraag in om de C-130 te erkennen als Vlaams erfgoed om hem zo alsnog in Melsbroek te houden. "