Minister Gilkinet denkt aan striktere geluidsnormen voor Brussels Airport

Minister Gilkinet kondigt in zijn beleidsbrief een herziening aan van de maximaal toegestane geluidsquota. “Ik vind dat noodzakelijk zodat luchtvaartmaatschappijen aangemoedigd worden om hun vloot zo snel mogelijk te vernieuw”, is te lezen in de beleidsbrief. Met de maatregel wil Gilkinet de geluidsoverlast rondom de luchthaven van Zaventem terugdringen, vooral dan op de gevoeligste momenten van de dag. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2023 in werking treedt.