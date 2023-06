Minister van Volksgezondheid praat met leerlingen KOBOS over mentaal welzijn en eetstoornissen

Hoog bezoek vandaag in de KOBOS middelbare school in Kapelle-op-den-Bos. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kwam er samen met een eetexperte praten met de leerlingen en het schoolpersoneel over eetstoornissen bij jongeren. Aanleiding zijn geplande hervormingen van de geestelijke gezondheidszorg.

Een paar maanden geleden organiseerde de directie van KOBOS een ouderavond rond het thema ‘hoe kunnen we versterkend zijn bij groeiende tieners thuis en op school, ook als ze wat haperen rond hun eetgedrag en bodytalk’. Op die infoavond kwamen vijftig ouders luisteren. “De problematiek leeft er dus echt wel,” concludeert minister Vandenbroucke.

In oktober vorig jaar maakte Vandenbroucke 10 miljoen euro vrij om jongvolwassenen met eetstoornissen beter te begeleiden. Maar dat is nog lang niet genoeg. “We moeten ook nog afspraken maken over hoe dat geld besteed zal worden. Een stuk gaat naar wat de huisarts doet, een stuk naar de psycholoog en een stuk naar dieetadvies. We hopen dit begin 2024 te kunnen uitrollen.”

De minister bezocht KOBOS samen met Ann Vandeputte van vzw Eetexpert Vlaanderen. Haar reactie zie je in ons nieuws.