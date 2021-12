Mondmaskers vanaf 6 jaar niets nieuws in Opwijkse basisschool

Vorig schooljaar werd de kinderen van de lagere school De Leertrommel in Opwijk al gevraagd om van februari tot juni een mondmasker te dragen. “Onze bedoeling was om zo de school zo lang mogelijk open te houden”, vertelt directrice Kathleen Van Lemmens. “We hebben getracht om er een positief verhaal van te maken en dat is goed gelukt. We hebben ook heel veel gecommuniceerd met de ouders. Ik ben ervan overtuigd dat het dankzij die mondmaskers is, dat we vorig schooljaar geen enkele klas in quarantaine hadden.” Vanaf vandaag gaan ook in De Leertrommel de mondmaskers weer op bij alle leerlingen. “Fijn is dat natuurlijk nooit”, zegt Kathleen Van Lemmens. “Maar als dat de maatregel is die ervoor zorgt dat we open kunnen blijven, dan hebben de meeste ouders en kinderen daar weinig problemen mee. Met leerlingen en ouders die er moeite mee hebben, gaan we in gesprek.”