Moons: "Londerzeel kan Denis wel opvolgen"

“Als ik een vrijgelaten terrorist was, ging ik in een kleine, landelijke gemeente wonen.” Dat schreef Nadia Sminate deze week in een opiniestuk in Knack. Volgens haar worden vrijgelaten terroristen onvoldoende opgevolgd, vaak omdat landelijke gemeenten er de middelen niet voor hebben. Sminate verwijst naar de vrijgelaten Syriëronselaar Jean-Louis Denis, die sinds enkele maanden in Londerzeel woont. “Ongenuanceerde woorden,” zegt burgemeester Conny Moons.

Als voorzitter van de tijdelijke commissie Radicalisering pleit Nadia Sminate in een opiniestuk voor strengere straffen voor terroristen en meer opvolging als ze na hun straf vrijkomen. “Toen de Syriëronselaar Jean-Louis Denis na zijn vrijlating in Londerzeel is komen wonen, heb ik meteen het veiligheidskorps bij elkaar geroepen en gezegd dat die man van dichtbij moest opgevolgd worden. Het antwoord was: sorry, daar hebben wij de middelen niet voor,” zegt Sminate.

Sminate wou onder de sociale media van Denis regelmatig laten uitpluizen en meer patrouilles inzetten om Denis te volgen. “De Lokale Integrale Veiligheidscel werd opgericht om dergelijke informatie te delen met de veiligheidsdiensten. Maar als je geen geld hebt om tot actie over te gaan, dan stopt het,” aldus Sminate, die vindt dat gemeenten als Londerzeel meer hulp van hogere overheden moeten krijgen.

Huidig burgemeester van Londerzeel Conny Moons vindt Sminates woorden ongenuanceerd. “Het is een foute weergave van de feiten, want we krijgen wel hulp. De lokale politie in Londerzeel is maar een kleine schakel. De Staatsveiligheid, OCAD, federale politie en het parket bekijken regelmatig de situatie. Onze politie wordt ondersteund door die diensten. Het klopt niet dat Londerzeel alleen moet instaan voor de opvolging van mensen als Jean-Louis Denis,” besluit Moons.