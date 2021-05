Moordenaar van Kitty mag uit de gevangenis

Iasir was een van de drie daders die in 2007 bij een home invasion in Lot (Beersel) de politie onder vuur namen en daarbij politie-inspecteur Kitty Van Nieuwenhuysen om het leven brachten. Het trio werd daarvoor in 2011 veroordeeld tot 30 jaar opsluiting. Een van de daders, Nourredine Cheikni, mocht eerder al de gevangenis verlaten met een enkelband. Iasir kreeg in oktober al beperkte detentie, maar zal nu onder elektronisch toezicht worden geplaatst. De derde veroordeelde, Galip Gurum, zit nog steeds in de cel.

Iasir had enkele maanden geleden toelating gekregen om 36 uur per maand de gevangenis te verlaten in een systeem van beperkte detentie. De beslissing kwam er nadat hij eerder al zestien uitgangspermissies had gekregen en hij telkens zijn voorwaarden had nageleefd. Nu is de strafuitvoeringsrechtbank ingegaan op het verzoek van Iasir om zijn straf verder uit te zitten onder elektronisch toezicht.