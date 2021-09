Motie van wantrouwen goedgekeurd: Meise heeft nieuw gemeentebestuur

Veel belangstelling gisteravond voor de gemeenteraad. Dat had natuurlijk alles te maken met een bestuurswissel. N-VA en LB+ dienden samen een constructieve motie van wantrouwen in tegen coalitiepartner Samen Anders en Pro Meise. Uiteindelijk verliep de wissel ordentelijk, maar werden er wel enkele sneren gegeven. De nieuwe oppositie belooft stevig weerwerk te bieden.

Er heerste een gespannen sfeer voor aanvang van de gemeenteraad. Alle publiekszitjes -op voorhand te reserveren- waren bezet, maar er mochten ook maar maximaal 50 mensen in de zaal omwille van de coronamaatregelen. Door de wissel van de macht belanden schepenen Roel Anciaux, Marie-Jeanne Thaelemans en Erwin De Clerck op de oppositiebanken als gemeenteraadslid. Dat smaakt bij de betrokkenen bitter, al dankten ze wel eerst allemaal de administratie en het personeel voor de samenwerking.

“Dit is bestuurlijke nonsens”, zei De Clerck. “Opnieuw een zware nederlaag voor de geloofwaardigheid van de politiek. De problemen in de gemeente worden hiermee niet opgelost", aldus De Clerck, die ook uithaalde naar burgemeester Gerda Van den Brande en nieuwe coallitiepartner LB+. "De keuze die jullie vandaag gemaakt hebben, houdt een gigantische verantwoordelijkheid in. Je hebt geen recht op falen.”

Roel Anciaux toonde zich dan weer strijdlustig. “De campagne voor 2024 is wat mij betreft begonnen. Loyaliteit snoerde me gedurende bijna drie jaar de mond. Dat juk valt weg. Ik omarm met vreugde de herwonnen communicatievrijheid. Er is geen plaats voor treurnis. Er is niemand dood. Het leven, ook het politieke leven, gaat verder”, besluit Anciaux.