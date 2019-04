On the Move moet jongeren warm maken voor job in transportsector

Om een aantal knelpuntberoepen uit de transportsector in de kijker te plaatsen, organiseert het logistiek bedrijf Rotra uit Kampenhout ‘On the Move’. Het rondreizende project moet jongeren warm maken voor een job als vrachtwagen- of buschauffeur.

Tientallen scholieren uit Vlaams-Brabant en Mechelen trokken vandaag naar Kampenhout om even te proeven van wat later misschien wel hun job wordt. Rotra werkt daarvoor samen met een aantal partners en wordt ook gesteund door de provincie Vlaams-brabant. “De bedoeling is om onze sector weer wat aantrekkelijk te maken,” aldus Johan de Brauwer, operations director van Rotra in Kampenhout. “De job houdt echt meer in dan een magazijn en een vrachtwagen die van punt A naar punt B rijdt.”

In de transportsector is er een nijpend tekort aan bus- en vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor diensten als planning, dispatching en klantenservice kampt de sector met een tekort aan personeel. “We kunnen een brede waaier aan jobs aanbieden,” zegt De Brauwer, “van laaggeschoolden tot hoogopgeleiden. Dat is een interessante: iedereen kan eigenlijk wel iets vinden in de transportsector.”