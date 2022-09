Na een week meer dan 30.000 herfstprikken gezet in Halle-Vilvoorde

Na een week in de herfstvaccinatiecampagne tegen COVID-19 zijn in Halle-Vilvoorde al meer dan 30.000 herfstprikken gezet. Dat blijkt uit registraties in Vaccinet. Meer dan de helft van de volwassen Vlamingen kreeg al een uitnodiging in de bus.

Op een week tijd zijn in Halle-Vilvoorde 31.240 herfstvaccins gezet. In Ternat, Dilbeek en Londerzeel zijn volgens cijfers van Vaccinet procentueel al het meeste burgers gevaccineerd. Helemaal onderaan vinden we faciliteitengemeenten Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. Al een veelvoud van het aantal gevaccineerde inwoners maakte al een afspraak of kreeg een uitnodiging. De komende twee weken worden in Vlaanderen nog eens 800.000 prikken gezet. De vaccinaties moeten ons beschermen tegen een nieuwe coronagolf deze winter. Volgens experts zouden we door die golf opnieuw richting 6.000 patiënten in het ziekenhuis kunnen evolueren.

“Door corona kunnen nog heel wat mensen in het ziekenhuis belanden dit najaar. Het zal behapbaar worden doordat de intensieve zorg niet zo onder druk zal komen te staan als vorige jaren, maar de belasting voor ziekenhuizen kan zwaar worden. Het vaccin blijft ons beste wapen tegen het virus. Als veel mensen zich opnieuw laten vaccineren, zitten we goed tot volgend voorjaar”, aldus viroloog Steven Van Gucht.