Na jarenlang procederen start Kampenhout met sanering bedrijfssite Vitus

In Kampenhout is vandaag de sanering begonnen van de bedrijfssite van Vitus. Het bedrijf was in de streek jarenlang toonaangevend als verkoper en hersteller van landbouwvoertuigen voor witlooftelers, maar de site raakte na het faillissement in verloedering. "Voor velen is dit nostalgie, maar niet voor de buurt. Zij zijn het afval en ongedierte grondig beu", zegt burgemeester Kris Leaerts.

Op de bedrijfssite van Vitus in Kampenhout is al zo’n twintig jaar geen activiteit meer. Ijzer, oude materialen en enkele autowrakken domineren er het uitzicht. “Ik sta hier met een dubbel gevoel”, zegt burgemeester Kris Learts. “Een halve eeuw geleden was Vitus de top op vlak van witloofmachines en tractoren, maar de site is stevig in verval geraakt. Daarom zijn we als gemeente verplicht om alles te saneren. Dat wordt een huzarenstukje waar een gespecialiseerde firma enkele weken mee zoet zal zijn.”

Na jarenlange procedures kocht de gemeente Kampenhout de gronden aan. “Al tien jaar zijn we ermee bezig. Het is voor velen nostalgie, maar voor de buurt is het dat absoluut niet. Nadat alles opgeruimd is, moeten we nagaan hoe vervuild de grond is en saneren. Als dat allemaal achter de rug, worden de gronden terug verkocht. Het gaat om bouwgrond, dus hier komen woningen. Door de verkoop proberen we de kosten te dekken. Dat gaat al snel om een paar honderdduizenden euro’s”, aldus Leaerts.