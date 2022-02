Na twee jaar gaat AZ Jan Portaels terug naar bezoekregeling van voor corona

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde geldt vanaf nu opnieuw de bezoekregeling die patiënten en bezoekers kennen van voor corona. Dat is dus al bijna twee jaar geleden. Patiënten kunnen weer volop bezoek ontvangen van familie, vrienden en kennissen.

Al bijna twee jaar wordt het bezoek in ziekenhuizen sterk beperkt. Vorige zomer gold er in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde al even een soepeler regime, maar sinds de uitbraak van de omikronvariant werden de bezoekmogelijkheden sinds begin december opnieuw gelimiteerd. Die beperkingen laat het ziekenhuis nu vallen.

“Het ziet ernaar uit dat we over de piek heen zijn. In plaats van stapsgewijs te versoepelen kiezen we ervoor om meteen terug te gaan naar onze originele bezoekregeling”, zegt woordvoerster Helena Polfliet. “We zijn als ziekenhuis lang heel streng gebleven en de vraag van de patiënten en hun families naar versoepelingen was groot.”

Dat betekent niet dat het ziekenhuis nu alle voorzichtigheid overboord gooit. Alles gebeurt nog met de nodige voorzorgsmaatregelen. Zo moeten bezoekers vanaf 10 jaar een eigen wegwerpmasker dragen in het ziekenhuis. Andere uitzonderingen vind je hier. In het AZ Jan Portaels liggen momenteel nog 16 coronapatiënten, waarvan één op intensieve zorgen.