Na weigering vergunning heeft Ternat plan B voor nieuw schoolgebouw De Kiem

In Sint-Katharina-Lombeek is de vergunning voor een groot woonproject in Den Bos geweigerd. Daardoor vallen ook de plannen voor een nieuwbouw voor basisschool De Kiem in duigen. De gemeente Ternat schakelt daarom een versnelling hoger en denkt nu aan een nieuwbouw op de bestaande schoolsite.

Al jaren heeft een projectontwikkelaar grootse plannen met een stuk braakliggend terrein in de wijk Den Bos. Hij wil er een honderdtal woningen bouwen. Dat zijn er te veel, vinden omwonenden. Na hun protest fluit de provincie Vlaams-Brabant de plannen nu terug. Daardoor valt ook de bouw van een nieuwe school in het water. De gemeente Ternat rekent daarvoor op subsidies en moet voor juni volgend jaar een dossier indienen om die aan te vragen. “Qua timing is alles nu te laat,” aldus schepen van Onderwijs Sven De Paepe. “We weten niet eens of de ontwikkelaar een nieuwe procedure zal starten. Daarom schakelen wij alvast over naar een plan B. We gaan een nieuwe school bouwen op de bestaande site van De Kiem. Want een nieuwe school is echt noodzakelijk.”

De aangepaste plannen zijn wel een pak complexer. “Dat komt omdat we dus een nieuwbouw willen plaatsen op de bestaande site, waar kinderen dus ook schoollopen,” legt De Paepe uit. “Er moet ook een nieuw bouwplan komen. Daarom zitten we de komende dagen samen met de architecten om alle mogelijkheden te bekijken en in te schatten of dat allemaal haalbaar is tegen juni 2024.” Want de subsidiedeadline is onverbiddelijk. Ternat blijft wel interesse tonen in andere gronden. “Afhankelijk van wat de ontwikkelaar zal doen, zijn we nog altijd geïnteresseerd om de grond te verwerven voor recreatie, groen of bijvoorbeeld voor de bouw van een sporthal.”