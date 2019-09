Natuurpunt kapt populieren in Silsombos

Natuurpunt gaat in het Silsombos, dat zich uitstrekt over de Kampenhoutse deelgemeente Nederokkerzeel en Erps-Kwerps, 9 hectare bomen kappen. De bomenkap moet de biodiversiteit bevorderen. Het maakt deel uit van LIFE Green Valleys, een project om natuurgebieden in de Groene Vallei met elkaar te verbinden.

Zestig jaar geleden werden de Canadapopulieren geplant door de eigenaars. Intussen is geweten dat de soort nadelen met zich meebrengt voor de biodiversiteit: doordat de boom vroeg bladeren verliest, is er veel vermesting die maakt dat een handvol soorten, met name bramen en netels, het bos domineren. Alleen de populieren met een oranje markering worden gekapt, sommige blijven staan omdat er vleermuizen in zitten. In totaal wordt 9 hectare, zo'n 6 voetbalvelden, gekapt. Op sommige plaatsen gaat Natuurpunt nieuwe bomen planten.