Negatief advies voor windturbine Barry Callebaut

De stad Halle geeft een negatief advies voor de windturbine die chocoladeproducent Barry Callebaut wil bouwen aan zijn fabriek langs de Brusselsesteenweg. De turbine veel hoger worden dan de turbines die nu al in de Zennevallei staan. Het is nu aan de provincie Vlaams-Brabant om zich over het dossier te buigen.

Barry Callebaut diende enkele weken geleden samen met energieleverancier Luminus een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een 200 meter hoge windturbine aan de fabriek van de chocoladeproducent. De windturbine moest jaarlijks 8.500 kilowattuur groene stroom produceren. Dat is ongeveer het verbruik van 2.400 gezinnen en meer dan Barry Callebaut nodig heeft. De meerproductie zal op het elektriciteitsnet geplaatst worden en meteen door de buurt geconsumeerd kunnen worden.

Maar de stad Halle ziet de komst van de windturbine niet zitten. Het geeft een negatief advies. Eén van de redenen is de hoogte. In een Vlaamse omzendbrief staat dat een nieuwe windturbine even hoog is als turbines in de buurt, zodat ze visueel samenhangend zijn. Hier zou dat niet in het geval zijn. Alle bezwaren worden nu gebundeld, het is de provincie Vlaams-Brabant die nu een beslissing moet nemen over de vergunning.

In Het Laatste Nieuws pleit schepen van Ruimte Marijke Ceunen voor een globale aanpak. “Want er zullen nog aanvragen volgen. Binnen het project Opgewekt Pajottenland zijn alle windkansgebieden in kaart gebracht. We moeten nu echt werk maken van een plan per gebied”, aldus Ceunen.