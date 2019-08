Nieuw MS Center loopt minstens zes maanden vertraging op

In Melsbroek loopt de bouw van het nieuwe MS Center minstens zes maanden vertraging op. Probleem is een tijdelijke parking die in bosgebied zou komen te liggen. Onaanvaardbaar voor de provincie Vlaams-Brabant.

Het MS Center wou een tijdelijke parking voor zo'n 150 wagens voorzien in een uithoek van het Floordambos. Het had daarvoor een akkoord bereikt met Agentschap Natuur en Bos. De voorwaarde was dat MS Center het nadien zou opkuisen en heraanleggen. Maar de plannen stuiten dus op verzet van de provincie Vlaams-Brabant.

De tijdelijke parking is noodzakelijk omdat op de huidige parking de nieuwbouw komt. De bouw ervan zal zo'n vijf jaar duren. Daar komt nu minstens een half jaar bij, want het MS Center heeft zijn bouwaanvraag ingetrokken. De directie gaat nu op zoek naar een alternatief voor de tijdelijke parking. Ze hoopt de bouwaanvraag in september te kunnen indienen.

De provincie benadrukt dat de bouwplannen zelf niet in vraag worden gesteld. In het nieuwe centrum daalt het aantal kamers van 120 naar 104, maar krijgt elke kamer meer luxe. Het nieuwe MS Center moet zo'n 36 miljoen euro kosten. Naast het ziekenhuis komt er op de site ook een psychiatrisch verzorgingstehuis voor 66 bewoners, 18 assistentiewoningen en een ondergrondse parking met 182 plaatsen.