Op de Asphaltcosite in Asse komt er normaal gezien een nieuwbouw voor de Federale Overheidsdiensten Financiën en Justitie. Dat meldt de Regie der Gebouwen, dat alle vastgoed van de federale overheid beheert. Indien er geen beroep wordt aangetekend tegen de gunningsbeslissing, begint de studie volgende maand al. De oplevering van het gebouw is voorzien in het voorjaar van 2023.

Nieuwbouw voor Justitie en FOD Financiën centraliseert alle diensten in Asse

Het nieuwe gebouw moet alle diensten van Justitie en Financiën centraliseren. Nu zitten zij nog verspreid over heel wat gemeenten in Vlaams-Brabant. Het gaat meer bepaald om het parket van de procureur des Konings en het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, het Vredegerecht van het kanton Asse en de diensten van de FOD Financiën ten zuidwesten van Brussel. Door hen samen onder een dak te brengen, kan de samenwerking geoptimaliseerd worden en is het mogelijk nog klantvriendelijker te werk te gaan.

Daarbij is niet toevallig voor de Asphaltcosite gekozen. De plek ligt centraal, vlakbij het station van Asse. De gemeente geeft het pand van meer dan 5.600 vierkante meter in erfpacht aan de Regie der Gebouwen.

Duurzaam

De nieuwbouw is ook een duurzaam gebouw. “Het zal het zelfs nog energiezuiniger zijn dan wat de actuele normen voor energieprestaties vragen,” aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V), die belast is met de Regie der Gebouwen. Het kostenplaatje is beraamd op 20,5 miljoen euro.