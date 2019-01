Celtic Houthalen is de huidige nummer 11 in de hoogste futsalklasse. Luypaert tekende een contract voor anderhalf jaar. Luypaert moet voor stabiliteit zorgen bij Houthalen en de club in eerste klasse houden. Geen makkelijke klus, want na interne ruzies stapten daar in oktober enkele spelers op. Eerder was de Affligemnaar al onder meer coach van Amigo Schepdaal, Halle-Gooik, Hasselt en Real Noorderwijk. Daar werd hij twee weken geleden aan de deur gezet.