Nieuwe omgevingsvergunning voor MS Center Melsbroek

Vorig jaar besliste Vlaanderen om 900 miljoen euro te investeren in ziekenhuisinfrastructuur. Onder meer het MS Center in Melsbroek krijgt een deel van de koek: 47 miljoen euro. Hun plannen voor een nieuw ziekenhuis zijn al tien jaar oud, maar door protest van het actiecomité Red Melsbroek is de eerste steen nog altijd niet gelegd.

De nieuwe vergunning is dan ook een belangrijke stap: “We hebben de argumenten van het actiecomité zonder veel problemen kunnen weerleggen en hopen nu daadwerkelijk te kunnen starten met de afbraak van sommige gebouwen,” legt voorzitter Dirk De Ridder uit. “Uiteraard doen we dat met respect voor het historisch karakter van de gebouwen. We gaan ze stuk voor stuk integreren in de nieuwbouw die we gaan zetten.

“Geld voorzien is één zaak,” vervolgt minister Beke, “maar de vergunning is ook belangrijk. Dat de deputatie die nu heeft afgeleverd, is een goeie zaak voor de vele patiënten van het ziekenhuis. Bovendien is dit MS Center erg gerenommeerd. Vandaar ook onze investering in dit ziekenhuis.”