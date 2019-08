Nijdrop vreest zandbak tijdens Zomerhappening

De organisatie van de jaarlijkse Zomerhappening in Opwijk zit met de handen in het haar. Die vindt volgende week donderdag plaats achter het muziekcentrum Nijdrop. “Helaas zal dat niet in een mooi groen park zijn”, zegt de organisatie.

Aanleiding is de manche van het BK beachvolleybal die er vorige week georganiseerd werd. Daarvoor werd 750 ton zand aangevoerd. Normaal moest tegen dinsdagavond alle zand opgeruimd zijn, maar de realiteit toont iets anders.

"Voor ons is het een erezaak om het gemeentepark na elke activiteit zo netjes mogelijk achter te laten. Dat lukt iedere keer. Nu werd ons beloofd om de arena spik en span achter te laten, maar helaas zal de Zomerhappening niet in een mooi groen park doorgaan. Voor ons is het op dit moment vloeken", zegt Nijdrop op sociale media.

Nijdrop blijft zoeken naar een oplossing tegen volgende week. Het krijgt daarbij hulp van de gemeente Opwijk. "Met een park in deze staat kunnen we moeilijk jong en oud ontvangen voor straattheater en concerten. Ook de weergoden werken niet mee. Waar het nodig is, bedekken we grootste oppervlaktes af met een houten vloer, waardoor enkel nog een flink stel laarzen de grootste kommer en kwel moet verhelpen”, aldus Nijdrop.

Wie zin om een hand toe te steken bij het leggen van houten vloer, inkleding op het terrein of een shift op 15 augustus zelf, kan Muziekcentrum Nijdrop contacteren of een berichtje sturen via www.zomerhappening.be

Foto: Nijdrop