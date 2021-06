Noël Slangen schrijft boek over zijn vriend Marc Sleen

Volgend jaar zal het 100 jaar geleden zijn dat striplegende Marc Sleen werd geboren. De geestelijke vader van Nero, die van 1955 tot aan zijn dood in 2016 in Hoeilaart woonde, gaf in zijn lange loopbaan ontelbare interviews. Sleen-kenner Yves Kerremans en communicatiespecialist Noël Slangen hebben de meeste van die gesprekken nu verzameld in een lijvig boek.

“Een biografie van Marc Sleen bestaat niet”, zegt Noël Slangen, vriend en fan van de striplegende uit Hoeilaart. “Vandaar dat we dachten, laat ons eens kijken welke interviews er allemaal verschenen zijn met Marc Sleen en dat bleken er meer dan tweehonderd te zijn. Die interviews hebben we verwerkt in het boek.” Opvallend in het boek zijn de voetnoten. “Die zijn er om een heel goede reden”, lacht Slangen. “Marc werd heel graag geïnterviewd en hij had de gewoonte om telkens opnieuw diezelfde anekdotes te vertellen. Maar daarbij moesten we soms de mythe van de realiteit proberen te scheiden. Ik denk bijvoorbeeld aan het verhaal dat Marc Sleen graag vertelde dat hij net voor Nieuwjaar was geboren en dat als zijn ouders een kwartiertje langer hadden gewacht hij een jaar jonger zou zijn geweest. Dat klopt helemaal niet, hij is in werkelijkheid een dag eerder geboren…"

Marc Sleen – de interviews van Noël Slangen en Yves Kerremans verscheen bij Standaard Uitgeverij.