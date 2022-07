Noor Vidts vijfde na eerste dag op WK atletiek

Noor Vidts staat na de eerste dag in de zevenkamp op het WK atletiek in Eugene op een vijfde plaats. Een medaille is nog mogelijk, al wordt dat wel geen eenvoudige opgave. Isaac Kimeli eindigde knap 10de op de 10.000 meter.

Noor Vidts neemt op het WK in het Amerikaanse Eugene deel aan haar eerste zevenkamp van het jaar. Op de 100 meter en in het hoogspringen bleef ze net boven haar persoonlijk record. In het kogelstoten wierp ze 14 meter 43, tien centimeter boven haar persoonlijk record dat ze op de Olympische Spelen gooide. Op 200 meter liep ze tot slot haar beste tijd van het seizoen. Na vier onderdelen staat Noor Vidts op een vijfde plek. Met 3.921 punten staat ze op zo’n 70 punten van de derde plaats. Daarmee is de Vilvoordse nog in de running voor de medailles. Vandaag staan op de zevenkamp nog het verspringen, speerwerpen en de afsluitende 800 meter op het programma.

Isaac Kimeli eindigde dan weer knap 10de op de 10.000 meter in Eugene. De atleet uit Beersel ging lang goed mee in de wedstrijd en werd uiteindelijk de eerste Europeaan. Joshua Cheptegei uit Oeganda werd wereldkampioen.