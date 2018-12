Nygel Verhaeren (19) heeft alles om het te maken in de racewereld

Nygel Verhaeren uit Vilvoorde is pas 19 maar hij kan nu al terugblikken op een mooie erelijst in het karten. Nygel liet ook al van zich spreken als circuitracer, bijvoorbeeld in de Volkswagen Fun Cup en de Lamera Cup. Nygel wacht een mooie toekomst als racepiloot.

De microbe van het racen kreeg Nygel al vroeg te pakken. Alles begon met een paar ritjes op het kartcircuit in Machelen. Van het éé kwam het ander en intussen kan de nog maar 19-jarige Nygel terugblikken op een mooie erelijst. Zo was Nygel vice-kampioen van België, vierde in de Benelux en zevende op het WK.

In 2018 was Nygel aanwezig op het circuit met 2 racewagens. Het gaat om een Volkswagen Fun Cup en verder de Lamera Cup, waarmee Nygel onder andere in Portugal reed. In die Lamera Cup haalde Nygel snelheden tot 230 kilometer per uur. Verhaeren droomt al lang van deelname aan Formule 1, maar dat is voorlopig financieel niet haalbaar.Ook de Blancpain Series staat op het verlanglijstje.

Op korte termijn wil de jonge Vilvoordenaar een titel binnenhalen of een mooie podiumplaats in zowel de Fun Cup als de Lamera Cup. Nygel is nog wel op zoek naar sponsors, want de autosport is duur.