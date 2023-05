Odisee verhuist lerarenopleiding Secundair Onderwijs naar campus Dilbeek

“Campus Dilbeek is met zijn groene en rustige karakter aan de rand van onze hoofdstad, een extra troef om meer studenten aan te trekken en dus ook meer jongeren voor de klas te krijgen dan nu al het geval is”, meent clusterdirecteur Onderwijs Gert Naessens. De verhuizing is gepland vanaf het academiejaar 2024-2025. “Natuurlijk blijft de connectie met Brussel erg belangrijk en blijft de opleiding sterk inzetten op projecten en stages in onze hoofdstad. Campus Dilbeek wordt meer dan ooit de perfecte onderwijscampus in de rand van Brussel."