Onbegrip voor beslissing bouwproject vijversite Essenbeek

Na de wateroverlast van dit weekend in Halle vragen buurtbewoners van de vijversite in Essenbeek aan het stadsbestuur om het geplande bouwproject vlakbij on hold te zetten. “Het stadsbestuur zou daarmee aantonen dat het niet werkt met twee maten en twee gewichten,” verduidelijkt gemeenteraadslid Mark Demesmaeker (N-VA). “Want de Stad gaat in beroep tegen een bouwproject aan Nederham, maar vindt nieuwe woningen op een gedempte vijver wel een goed idee. Wie gelooft deze mensen nog?”

Dit weekend was er opnieuw wateroverlast in Halle, zowel in het centrum als in Lembeek, Buizingen en Essenbeek. Aan de vijversite in Essenbeek kregen bewoners intussen al meermaals water binnen in hun huizen. Volgens buurtbewoners en oppositiepartij N-VA is dit de schuld van het Halse stadsbestuur. “De Stad zou het probleem van de overloop van de historische vijver moeten kennen,” klinkt het. “Bovendien versuimt de stad om de collector die de overloop moet opvangen structureel te onderhouden.”

Maar er is meer aan de hand, vinden de buurtbewoners. “We beseffen allemaal dat we de natuur en het water ruimte moeten geven als de we de gevolgen van de klimaatverandering willen opvangen, schrijven ze in een reactie. “Het verkleinen van de vijver in omvang en diepte door een projectontwikkelaar heeft dan ook nefaste gevolgen voor de opvang van regen.” Langs de vijver is een bouwproject gepland in de Kasteelstraat. Daar zouden elf bijkomende woningen gebouwd worden. Oppositiepartij N-VA verwijst naar het dossier rond een bouwproject op Nederhem, waar de stad tegen in het verweer gaat. “Bouwen in overstromingsgebied, ook al is de grond ingekleurd als bouwgrond, is in deze tijd niet aanvaardbaar, maar huizen bouwen op een gedempte vijver wel.” N-VA twijfelt aan de geloofwaardigheid van het Halse stadsbestuur.