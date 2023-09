Ongeziene hoeveelheid illegale geneesmiddelen onderschept op Brussels Airport

Op Brucargo in Zaventem is een lading van 1500 kilogram illegale geneesmiddelen in beslag genomen. Volgens het FAGG, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, gaat het om een uitzonderlijk vangst en één van de grootste inbeslagnames in de EU van de afgelopen jaren.