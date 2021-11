Onthaalmoeder uit Gooik schuldig aan dooreenschudden van baby van zeven maanden oud

Een onthaalmoeder uit Gooik is schuldig bevonden aan het door elkaar schudden van een baby van 7 maanden. Het parket had nochtans de vrijspraak gevorderd omdat er twijfel zou zijn. De advocaat van de ouders van het kind reageren tevreden op het vonnis.

Op 16 juni 2015 werden de hulpdiensten verwittigd door de onthaalmoeder omdat er iets aan de hand was met het kind. De baby had de hele ochtend gehuild, amper gegeten en leek het bewustzijn te verliezen. In het ziekenhuis diagnosticeerden de artsen het 'shaken baby syndroom'. "Iemand had het kind hevig dooreengeschud”, pleitte meester Dimitri de Béco, advocaat van de ouders. "Alle artsen die haar onderzochten en de verschillende gerechtsdeskundigen zijn het daarover eens. De wetenschappelijke literatuur is het er ook over eens dat de symptomen zich vaak snel na de feiten voordoen. Het kan dus niet anders dan dat de onthaalmoeder in de fout is gegaan.”

Het parket van Halle-Vilvoorde was niet overtuigd van haar schuld. "Er zijn geen getuigen of camerabeelden, de zogenaamde tegenstrijdige verklaringen die ze heeft afgelegd kunnen ingegeven zijn door stress of paniek. De kans is groot dat zij de feiten gepleegd heeft, maar er blijft twijfel, hoe klein ook”, vorderde de openbaar aanklager tijdens de debatten vorige maand. De onthaalmoeder vroeg via haar advocaat dan ook om vrijgesproken te worden. Volgens haar raadsman konden de verwondingen die werden vastgesteld in het ziekenhuis wél een andere oorzaak hebben. "Bovendien is het ook niet noodzakelijk dat het dooreenschudden, als het al heeft plaatsgevonden, zo kort voor de symptomen is gebeurd”, klonk het nog.

Ondanks de vordering tot vrijspraak, besliste de rechtbank vandaag om een éénvoudige schuldigverklaring uit te spreken. De feiten worden dus bewezen geacht, maar de onthaalmoeder krijgt geen straf. Als motivering verwijst de rechtbank onder meer naar de overschrijding van de redelijke termijn en het feit dat de onthaalmoeder altijd goed heeft meegewerkt met het onderzoek.

De advocaat van de ouders reageert positief op het vonnis. “De beklaagde is schuldig verklaard, tot grote tevredenheid van mijn cliënten”, zegt meester Dimitri de Béco. “We hebben hier voor moeten vechten, want het parket stuurde van in het begin aan op een buitenvervolgingstelling."