Ontploffingen beschadigen auto’s en woning in Zaventem: "Zeker kwaad opzet"

Gisteravond laat deden zich twee ontploffingen voor aan een huis in Het Veldeke in het centrum van Zaventem. Een aantal auto’s liepen schade op, net als de woning. Buurtbewoners zagen naar eigen zeggen wel jongeren vluchten meteen na de luide knallen. "Rond 22u30 gisteravond werd een brandend object naar de gevel van een woning in Zaventem gegooid", bevestigt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. "Dit object ontplofte, waardoor de voordeur en een raam van de woning beschadigd raakten en er brand in de woning ontstond. Een aangrenzende woning en 2 voertuigen die in de straat geparkeerd stonden, werden hierdoor ook beschadigd. De bewoner van de woning en buurtbewoners slaagden erin zelf de brand te blussen vooraleer de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het labo van de gerechtelijke politie en een branddeskundige zijn ter plaatse gegaan. Zij hebben sporen van brandversnellers aangetroffen. Er werd een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting."